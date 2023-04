Quattro denunciati a Milano per una maxi rissa tra romeni ad un matrimonio

Alla fine di quel caos di botte ed urla ci sono stati quattro denunciati e tre persone peste a Milano, tutto per causa di una maxi rissa tra romeni ad un matrimonio. Da quanto spiegano i media dei quattro segnalati uno è un minorenne e ci sono stati tre feriti. Di essi due sono donne incinte. Un si che è i un ring dunque, quello a Settimo Milanese, con una cerimonia nuziale che è finita in zuffa scoppiata tra i componenti di due famiglie.

Maxi rissa tra romeni ad un matrimonio

Nel pomeriggio dello scorso I aprile in un ristorante di via Meriggia è scoppiato il caos. Lì si stava tenendo il banchetto per celebrare il matrimonio tra due giovani. Forse a causa dell’alcol e ad un certo punto in sala è partito un incredibile scontro a calci e pugni fra non meno di dieci persone.

In dieci a darsele con calci e pugni

L’intervento dei carabinieri ha placato gli animi e placcato i contendenti, con i militari che hanno indagato per rissa aggravata due 18enni, un 15enne e un 40enne. Sono tutti romeni residenti fuori Milano. Tre persone hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale e si apprende che uno dei 18enni è finito al San Paolo con prognosi di otto giorni, una 29enne incinta è stata accompagnata al San Carlo e una 30enne pure incinta è stata ricoverata al San Paolo.