Quattro minori arrestati per l'incidente mortale di Milano

Milano è stata scossa da un tragico incidente avvenuto ieri in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. La vittima, una donna di 71 anni di nome Cecilia De Astis, è stata investita e purtroppo uccisa da una vettura rubata. I quattro giovani coinvolti, tutti minori di 14 anni, sono stati prontamente fermati dalla Polizia locale dopo che si erano dati alla fuga a piedi.

Si tratta di tre ragazzi e una ragazza, le cui età variano tra gli 11 e i 13 anni. A causa della loro giovane età, non possono essere ritenuti penalmente responsabili.

Dettagli dell’incidente

Il drammatico evento si è verificato intorno alle ore 17:30, mentre la vittima stava camminando tranquillamente lungo la strada. I quattro giovanissimi, al volante della vettura rubata, hanno travolto Cecilia, provocando un impatto fatale. Nonostante il tentativo di fuga, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, riuscendo a fermarli poco dopo l’accaduto. Sul posto, i nostri inviati confermano che i ragazzi non hanno riportato ferite, ma sono stati sottoposti a fermo per ulteriori accertamenti.

Identificazione e perquisizioni

Attualmente, le autorità stanno procedendo con le necessarie identificazioni e perquisizioni per chiarire le dinamiche dell’incidente. I quattro minori sono stati accompagnati presso il commissariato di polizia, dove saranno interrogati per raccogliere ulteriori informazioni. FLASH – L’agenzia di stampa locale ha riferito che i genitori dei ragazzi sono stati avvisati della situazione. Le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per ricostruire la cronologia degli eventi e per capire come sia stato possibile che dei minori avessero accesso a un veicolo rubato.

La reazione della comunità

La comunità di Gratosoglio è sotto choc per quanto accaduto. Molti residenti hanno espresso la loro indignazione e tristezza per la perdita di Cecilia De Astis. “Era una persona gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri,” ha dichiarato un vicino di casa. Sul posto confermiamo che le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente e per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro. Come possiamo proteggere le nostre strade e i nostri cari da simili tragedie? È un interrogativo che molti si stanno ponendo in queste ore.