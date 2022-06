“Quattromura” il primo Ep di Nio tra pop-rock ed elettronica

Milano, 30 giu. (askanews) – “Una stanza con un letto, una scrivania e un pianoforte. lì è nato tutto”. Il giovane Nio racconta così come è nato “Quattromura” il suo primo Ep composto di 7 brani che vanno dal pop-rock all’elettronica. Nel suo primo lavoro ci sono molti riferimenti al cinema.

“Spazio da Christopher Nolan fino ad arrivare al mio film preferito che è Blade Runner, è una delle mie prime fonti di ispirazione”.

Cinico, crudo ma anche dolce e malinconico, Nio in “Quattromura” racconta i suoi primi passi nel mondo della musica.

“Io mi sento vecchio. Che cosa mi aspetto dalla musica? Non ho aspettative, mi godo il viaggio. Come ripeto sono uno che le cose le capisce man mano che le fa, non parto mai con un’idea precisa. Capisco dove voglio arrivare man mano che faccio quello che mi piace. Il mio obiettivo è divertirmi e fare quello che mi piace” .

L’ep è stato preceduto dai singoli “Brame”, “Insomnia” e “Twin Peaks”.