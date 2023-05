Home > Askanews > Queen Latifah a Cannes: Tina Turner ha dato tutto ciò che desideravamo Queen Latifah a Cannes: Tina Turner ha dato tutto ciò che desideravamo

Cannes, 26 mag. (askanews) – A Cannes va in scena il galà dell’Amfar, evento di raccolta fondi per la ricerca sull’Aids. E il tappeto blu d’Antibes per le star diventa un momento per ricordare la regina del rock, Tina Turner, appena scomparsa a 83 anni. Fra loro, la cantante e attrice Queen Latifah: “Sono triste, ma Dio la benedica. Ha vissuto la sua vita, ci ha dato tutto quello che potevamo desiderare e anche di più. Se non altro, dovremmo solo celebrarla, essere grati, essere riconoscenti e continuare a condividere la sua luce e il suo amore”.

Cannes, 26 mag. (askanews) - A Cannes va in scena il galà dell'Amfar, evento di raccolta fondi per la ricerca sull'Aids. E il tappeto blu d'Antibes per le star diventa un momento per ricordare la regina del rock, Tina Turner, appena scomparsa a 83 anni. Fra loro, la cantante e attrice Queen Latif...