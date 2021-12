Quelli che il calcio chiude dopo 29 anni: il 2 dicembre l’ultima puntata

Quelli che il calcio si avvia verso la chiusura dal 2 dicembre 2021. Tutto quello che c'è da sapere.

A quasi 30 anni dalla messa in onda della prima puntata, Quelli che il calcio chiuderà presto i battenti.

Il programma era stato inizialmente condotto da Fabio Fazio, e a seguire da Simona Ventura, Victoria Cabello e Nicola Savino. Dal 2017 invece la conduzione era stata affidata a Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. L’informazione della chiusura del famoso programma tv è stata messa in circolazione da TvBlog, che ha fatto sapere anche che l’ultima puntata è prevista per il 2 dicembre:

“Avventura conclusa. Quella del 2 dicembre sarà l’ultima puntata di Quelli che.

Il programma, costola di Quelli che il calcio, inizialmente collocato al lunedì col titolo Quelli che il lunedì e successivamente spostato al giovedì con l’eliminazione del giorno di riferimento, ha pagato i bassissimi ascolti e una impostazione sul fronte dei contenuti decisamente confusionaria. In un primo momento i saluti ci sarebbero dovuti essere il 9 dicembre, con una parziale garanzia di ritorno nel 2022, almeno per un ultimo test. Poi però qualcosa è cambiato e Viale Mazzini ha deciso per lo stop definitivo”, si legge su TvBlog.

Quelli che il calcio: la reazione dei fan

In queste ore in tanti tra i fan del programma hanno espresso il loro rammarico per la chiusura di Quelli che il calcio e si attende un messaggio da parte dei conduttori che, al momento, hanno preferito non rompere il silenzio in merito alla questione.

Quelli che il calcio: gli ascolti

I vertici Rai avrebbero deciso di cancellare il programma a causa del basso numero di ascolti ottenuto negli ultimi tempi.

Inizialmente si era parlato di una sospensione provvisoria del programma tv che invece, nelle ultime ore, sembra essere diventata definitiva. In tanti tra i fan del programma hanno chiesto via social che lo show fosse spostato alla domenica, ma al momento sembra che i vertici Rai abbiano invece optato per la chiusura definitiva di Quelli che il Calcio. Sulla questione emergeranno nuovi dettagli nei prossimi giorni? Per saperlo con certezza non resta che attendere la messa in onda di quella che dovrebbe essere l’ultima puntata del programma (il prossimo 2 dicembre).