Quello di cui hai bisogno è un professionista in tempi rapidi? Cercalo, trovalo, quotalo

Nel 2012 nasce Quotalo, progetto che si sviluppa da un’idea del founder Mirko Podda e che prende infine vita sotto forma di piattaforma “double-face”.

Nell’era dell’immediatezza, del tutto e subito, del risultato nel più breve tempo possibile e, diciamocelo, talvolta anche della pigrizia, ci sono alcuni concetti, e soprattutto alcune parole che fanno sempre breccia nel cuore del consumatore; semplice, veloce ed efficiente sono tre di queste.

E’ con questa consapevolezza di base che nel 2012 nasce Quotalo, progetto che si sviluppa da un’idea del founder Mirko Podda e che prende infine vita sotto forma di piattaforma “double-face”.

Quotalo infatti ha l’intento di essere una piattaforma sia B2B che B2C, che per i non addetti ai lavori stanno rispettivamente per “Business to Business” e “Business to Customer”: questo significa che l’azienda si rivolge sia ad altre realtà imprenditoriali che, contemporaneamente, al singolo consumatore.

La mission fondamentale dell’azienda è semplificare e rendere agevole la ricerca di fornitori di servizi dedicati alla casa, alla famiglia e a tutte le loro declinazioni, che possono spaziare dalle ristrutturazioni ai servizi di giardinaggio, dalla fornitura ed installazione di pannelli solari a quella di zanzariere, dalla consulenza con avvocati esperti fino alla ricerca di una casa di riposo per i propri cari ormai non più autosufficienti, ma non solo.

Infatti sul sito https://www.quotalo.it/ è possibile trovare una lista piuttosto esaustiva di “guide dei servizi” che consentono di poter strutturare una panoramica d’insieme sul proprio tema di interesse, poiché ne approfondiscono ed esaminano sottoargomenti specifici al fine di rendere il consumatore stesso più consapevole circa il servizio di cui necessita.

Allo stesso tempo Quotalo si propone di essere una vetrina per aziende, fornitori e professionisti che lavorano in questi stessi settori e che decidono di sottoscrivere una registrazione all’interno della piattaforma, che permette loro di avere un proprio spazio dove ottenere la giusta visibilità ed allargare il proprio bacino di clientela, grazie anche a referenze e recensioni.

L’obiettivo di Quotalo è quindi in realtà piuttosto semplice: connettere in maniera snella ed efficace chi ha un problema o una necessità con chi, localmente, è in grado di offrire una soluzione in tempi celeri e ad un prezzo corretto.

Obiettivo semplice sulla carta, ma non così facile da raggiungere nel concreto, soprattutto nella sempre crescente giungla di imprese ed aziende che si possono trovare in rete, non tutte realmente competenti ed affidabili, anzi.

Quello che ha senza dubbio permesso a Quotalo di crescere, espandersi, accorpare sempre più settori all’interno del suo raggio d’azione e differenziarsi dagli altri portali analoghi, è senza dubbio l’attenzione dimostrata verso la qualità dei servizi che offre e lo spiccato orientamento alla soddisfazione dei propri clienti, testimoniata poi da una lunga serie di recensioni molto positive reperibili sul web.

Ogni impresa che fa richiesta per trovare un posizionamento nella vetrina aziendale di Quotalo viene infatti accuratamente esaminata, verificata e selezionata poiché lo standard di qualità complessivo dell’offerta non venga compromesso.

Per i prossimi anni il Dottor Podda si prefigge di portare Quotalo ad un’ulteriore livello di crescita in settori ad alto valore aggiunto, sviluppando portali verticali e senza mai smettere di studiare il mercato, le sue fluttuazioni e la sua continua evoluzione, di modo da poter continuare ad offrire un servizio che risponda alle tre parole d’ordine: semplice, veloce, efficiente.