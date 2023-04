Home > Video > "Questa storia sugli orsi va di male in peggio" "Questa storia sugli orsi va di male in peggio"

"Sta storia degli orsi va di male in peggio. Il Tar ha bloccato l'abbattimento, con calma decide l'11 maggio. Nel frattempo l'orsa è stata ingabbiata. Un animale selvatico? Io non ho parole. Se il Tar deciderà di confermare il non abbattimento l'orsa rimarrà là dentro per tutta la sua vita? Ma ce la fate? Avete perso il contatto con la realtà di quello che succede in natura". Il duro sfogo di @pioggia.acidella