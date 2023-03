Qui Mediaset, riattivato il profilo. Le scuse per d’Urso e Venier: “Commento vergognoso”

Non appena il profilo Qui Mediaset è stato riattivato, sulla pagina Twitter è subito apparso un post di scuse rivolto a Barbara d’Urso, a Mara Venier e anche ai followers indignati dal commento volgare e vergognoso rivolto alle due conduttrici da un hacker che aveva preso possesso dell’account della società.

Qui Mediaset, riattivato il profilo. Le scuse per d’Urso e Venier

Dopo 24 ore di stop, il profilo ufficiale dell’ufficio stampa di Mediaset Qui Mediaset è stato riattivato. A seguito della riattivazione, sul profilo, usato per diffondere “notizie, anteprime, immagini e video esclusivi, dietro le quinte”, è stato condiviso come primo tweet un messaggio di scuse rivolte non solo a Barbara d’Urso e a Mara Venier, “persone per cui Mediaset prova stima e affetto”, ma anche a “tutti i nostri follower”.

Il messaggio di scuse è stato necessario dopo l’accesso anomalo al profilo che la società ha riscontrato nella giornata di domenica 26 marzo culminato nella pubblicazione tramite l’account di un’offesa rivolta proprio alle due conduttrici, firmata da tale “Silvy”. L’episodio ha spinto Qui Mediaset a prendere subito le distanze e, riconducendo la responsabilità del fatto a un hacker, ha disattivato il profilo avviando le verifiche necessarie.

Il post su Twitter: “Commento vergognoso”

“Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo”. Comincia così il tweet postato su Qui Mediaset dopo la riattivazione del profilo.

“Con l’account Qui Mediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”, si legge su Twitter.

Se dopo il fatto la d’Urso ha scelto di mantenere un basso profilo, Zia Mara ha preferito non negare di essere giustamente infastidita e di essersi sentita molto offesa dalle parole di Silvy.