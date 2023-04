Home > Video > “Qui non accettiamo celiaci” “Qui non accettiamo celiaci”

“Per la prima volta mi è stato detto da un ristorante ‘qui non accettiamo celiaci’. Non accettare qualcuno a causa della sua malattia è una forma di discriminazione. Tutto questo non ha senso” Valentina denuncia sui social un episodio molto grave che ha vissuto all’ingresso di un ristorante