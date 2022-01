Quirinale: 1009 grandi elettori, tra centrodestra, centrosinistra, ago bilancia e guastatori** (4)

(Adnkronos) – Ci sono poi 4 deputati e 4 senatori delle minoranze linguistiche, cui dovrebbero aggiungersi due delegati regionali, per un totale di 10 esponenti. Al Senato sono nel Gruppo delle Autonomie, di cui fanno parte anche Pier Ferdinando Casini e Gianclaudio Bressa.

Proseguendo nello scandagliare i Gruppi Misti di Senato e Camera tra componenti e singoli, Azione e Più Europa contano su 2 senatori e 3 deputati. Ci sono poi la senatrice ex leghista Rosellina Sbrana, il senatore Leonardo Grimani, che ha lasciato recentemente Italia viva, e i deputati Fausto Longo, eletto all’estero con il Pd; Alessandro Fusacchia, ex Più Europa; Rossella Muroni e Michela Rostan, ex Leu. Infine 6 sono i senatori a vita: Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo, iscritti al Gruppo delle Autonomie; Mario Monti e Liliana Segre, nel Gruppo Misto; Renzo Piano e Carlo Rubbia, non iscritti ad alcun Gruppo.