Quirinale: 1009 grandi elettori, tra centrodestra, centrosinistra, ago bilancia e guastatori** (4)

(Adnkronos) – Proseguendo nello scandagliare i Gruppi Misti di Senato e Camera tra componenti e singoli, Azione e Più Europa contano su 2 senatori e 3 deputati. Ci sono poi la senatrice ex leghista Rosellina Sbrana e i deputati Fausto Longo, eletto all’estero con il Pd; Alessandro Fusacchia, ex Più Europa; Rossella Muroni e Michela Rostan, ex Leu.

Infine 6 sono i senatori a vita: Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo, iscritti al Gruppo delle Autonomie; Mario Monti e Liliana Segre, nel Gruppo Misto; Renzo Piano e Carlo Rubbia, non iscritti ad alcun Gruppo.