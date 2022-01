Quirinale 2022, prova di forza del centrodestra con Casellati, ma c’è il piano B

Quirinale 2022, con il nome della Casellati si va al muro contro muro con il centrosinistra. Ma ci sarebbe un piano B

Quirinale 2022 prova muscolare del centrodestra che ha deciso di votare la Casellati. Coro di no dal centrosinistra. Ma ci sarebbe un piano B per portare a un voto condiviso, secondo l’Agi previsto un vertice alle undici

Quirinale 2022, alla quinta votazione il caos regna sovrano

Alla vigilia della del quinto giorno di votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, non solo non si ha ancora un nome sul quale far convergere i voti della maggioranza dei partiti ma la situazione appare, se possibile, ancora più complicata delle precedenti.

Quella che si prospetta infatti è una prova di forza del centrodestra che al termine del vertice notturno ha dato mandato al capo-delegazione Matteo Salvini, di indicare un nome di alto livello ” tra quelli proposti nei giorni scorsi” come scritto in una nota congiunta redatta al termine della riunione.

Quirinale 2022, conta e poi si va al piano B

La figura sarà scelta nel vvertice previsto per questa mattina ed è molto probabilmente quello di Elisabetta Casellati. Una “prova muscolare” dunque per contarsi ma anche per tentare probabilmente di spaccare il centrosinistra. Nel segreto dell’urna infatti, i voti di alcuni del M5S – che avevano votato già la Casellati Presidente del Senato – potrebbero infatti indicare il suo nome per evitare il rischio di Draghi al Qurinale.

Si tratta però di una eventualità difficile da verificarsi, motivo per il quale la scelta “muro contro muro” del centrodestra – il centrosinistra aveva già espresso il suo giudizio negativo sul nome di Casellati con un esplicito tweet di Letta – da quanto fa sapere l’agenzia Agi prevede anche un piano B. Da quanto fa sapere infatti l’agenzia “Matteo Salvini ha invitato Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza per un vertice da tenersi entro le ore 11”.

Quirinale 2022, coro di “no” del centrosinistra su Casellati

Intanto dallo schieramento di centrosinistra, come era facile aspettarsi, si leva un coro di “no” al nome della Casellati. Bellanova fa sapere che non la voterà nemmeno Italia Viva di Matteo Renzi. Fonti di centrosinistra fanno sapere che, mentre è ancora in corso il vertice fra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, l’orientamento è quello per votare scheda bianca ma si stanno anche valutando candidature alternative.