Quirinale, al via terzo voto. Sarà ancora scheda bianca

Roma, 26 gen. (askanews) – Si è aperta a Montecitorio la seduta d’aula con il terzo voto per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. E’ ultima votazione per la quale è necessaria la maggioranza di due terzi dei grandi elettori – 673 voti – per la scelta del nuovo capo dello Stato.

Secondo quanto è emerso dalle indicazioni dei partiti i principali schieramenti, centrodestra e centrosinistra, sono orientati a votare ancora scheda bianca “per dare modo di ampliare il confronto, soprattutto oggi pomeriggio, e trovare un nome condiviso”, spiegano fonti parlamentari.