Quirinale: Amato, 'elezione diretta? Va cambiato il sistema, penserei al francese'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "I sistemi costituzionali sono come orologi. Le rotelle sono tutte collegate e l'orologio funziona se gli ingranaggi si incastrano. L'elezione diretta del Capo dello Stato presenta benefici perché avviene in un giorno. Ma non puoi trasferirla così com'è in un sistema".

Lo dice il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato intervenendo in conferenza stampa a Palazzo della Consulta ed aggiunge: "Se si decide di farlo, allora bisogna cambiare orologio per evitare pasticci. Quello americano è poco adatto al nostro polso. Io come minimo penserei al modello francese".