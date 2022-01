Quirinale: Amato, 'stesso valore se capo stato eletto dal basso, non da gruppi'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Il valore della decisione di un capo dello stato eletto "per decisione presa dal basso e non dai gruppi sarebbe analoga. Ogni parlamentare è titolare delle prerogative al diritto di voto, che è segreto perché non si sia vincolati al voto di gruppo".

Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa a Palazzo della Consulta.

"Le disfunzioni del Parlamento si manifestano anche in altro modo – ha aggiunto – Il fatto che il Parlamento si sia trasformato in un organo convulso di conversione di decreti legge entro i 60 giorni senza spazio per il resto, implica che noi abbiamo regole che sono costruite su perfezioni del contraddittorio più che sulle impellenti ragioni di tempo di legiferare bene e presto".

Amato ha rimarcato che regolarmente "arriviamo all'ultimo momento a rendere di fatto monocamerale la legge di bilancio. Ora siccome il nuovo Senato esigerà un nuovo regolamento questa può essere una buona occasione" per intervenire.