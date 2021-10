Quirinale: Berlusconi, mio futuro? Farò quello che potrà essere utile a Paese/Rpt

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "Penso che Silvio Berlusconi può essere ancora utile al Paese e ai cittadini italiani, vista la stima che ancora mi circonda in Europa. Vedremo cosa potrò fare, non mi tirerò indietro, e farò quello che potrà essere utile per il nostro Paese".

Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo in collegamento telefonico al convegno **organizzato dalla Fondazione Dc di Gianfranco Rotondi in collaborazione con il quotidiano 'La Discussione'** a Saint Vincent, rispondendo alle affermazioni della giornalista Anna La Rosa che aveva auspicato l'elezione al Quirinale di Berlusconi e un suo impegno personale a sostegno del programma ecologista illustrato durante l'evento.