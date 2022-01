Quirinale: Bettini, 'Pd-M5S insieme per soluzione autorevole, Conte prezioso'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – "Ho sempre creduto e credo soprattutto che nelle prossime ore il rapporto tra il Movimento 5Stelle e il Pd sia fondamentale per ricercare la soluzione più autorevole e unitaria circa la Presidenza della Repubblica. Nella sintesi del mio pensiero, riportata oggi dal Corriere della Sera, c’è il rischio di un fraintendimento.

Lo voglio chiarire nel modo più netto. Ritengo il lavoro che sta svolgendo Giuseppe Conte prezioso per il suo movimento e per la stabilità della democrazia italiana. Stimo Conte umanamente e politicamente". Lo puntualizza Goffredo Bettini, dirigente storico del Pd, dopo che le sue parole, come raccontato dall'Adnkronos, avevano creato malumore nei vertici M5S e nello stesso Conte.

"Credo, e l’ho sempre ribadito con una schiettezza che spesso mi ha fatto pagare qualche prezzo – dice Bettini sentito dal giornali online Tpi.it -, che il governo da lui presieduto in alleanza con il Pd abbia fatto un gran bene all’Italia e l’ho difeso fino all’ultimo.

E credo anche che il suo impegno come leader dei 5 Stelle è solo all’inizio e sta dando i suoi frutti. Il suo è un lavoro oggettivamente difficile, per la natura stessa del movimento che dirige, per l’impegno di responsabilità che ha dovuto assumere a sostegno del governo Draghi, per la sovranità limitata che tutti i partiti hanno dovuto esercitare nella fase di emergenza. Penso che i risultati di Conte si vedranno meglio con il passare del tempo".