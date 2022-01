Quirinale: Biancofiore (Ci), 'Berlusconi esoneri suo entourage o perde voti'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – "Irritanti, inutili, controproducenti, sono quegli esponenti dell’entourage del Presidente Berlusconi che lasciano filtrare sui giornali ricattucci politici al Premier Draghi degni di bambini che scappano con il pallone o commenti al vetriolo sui potenziali elettori del Presidente della Repubblica".

Così, in una nota, Michaela Biancofiore, parlamentare e membro della dirigenza nazionale di Coraggio Italia.

"Non basta – aggiunge – che grazie a costoro, per lo più noti, Berlusconi abbia perso migliaia di voti, eletti e dirigenti sul territorio, ora se non si blinda a Villa Grande con i soli amici di una vita co-costruttori delle sue fortune, rischia di perdere per un soffio anche il sogno di una vita. Io, per esempio, sono umanamente predisposta a votare Berlusconi per l’affetto che ho sempre dimostrato e avuto per lui per 28 anni, fino ad arrivare a dimettermi dal governo per l’ingiustizia della sua condanna nel 2013.

Ma, se a tirarmi per la giacca e a rinfacciarmi il seggio che a differenza loro non ho mai preteso e avuto in virtù delle mie faticosissime vittorie personali sul territorio, sono coloro che non hanno mai preso un voto in vita loro o lo hanno fatto previo molteplici telefonate di Berlusconi ai capibastone, sono dei miracolati per motivazioni altre dalla politica e che ci hanno umiliato in ogni modo affinché ce ne andassimo da Forza Italia, bè il Presidente perderà voti certi .

Oltre a quell’autorevolezza da padre nobile della patria che si era intelligentemente ritagliato"

"Un consiglio disinteressato, Berlusconi esoneri il suo 'brillante' e mediatico entourage almeno in questa delicatissima fase, non è accettabile che un genio che aspira al colle più alto, continui a contornarsi di dannosi mediocri", conclude Biancofiore.