Quirinale: Biancofiore (Ci), 'per elezione Capo Stato stile Sassoli e metodo commemorazione'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – "Il clima ieri in Aula per la commemorazione del compianto presidente del Parlamento Ue David Sassoli, riempiva dì commozione e orgoglio per la umanità e maturità dimostrata dalle forze parlamentari. Per il bene del mio Paese e degli italiani, mi auguro che lo stesso stile attribuito al presidente Sassoli e lo stesso metodo di ieri venga usato dai partiti per eleggere il Presidente della Repubblica".

Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Coraggio Italia e componente della direzione del partito.

"Non un uomo o una donna non schierati, ma meritevoli -aggiunge- della stima trasversale. Una personalità gentile, dì garbo umano e politico, mai discussa, dì profonda cultura istituzionale e dì spessore morale, atlantista, autenticamente europeista ma servitore della sola Italia, com’è stato il Presidente Mattarella. E pertanto con quel profilo dì indipendenza richiesto per chi rappresenta l’unità della Nazione.

Lo dobbiamo all’Italia, lo dobbiamo a chi come Sassoli o Jole Santelli hanno creduto nella buona politica fino all’ultimo giorno dì vita".