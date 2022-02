Quirinale: Boccia (Pd), 'ascoltare i giovani, attuare agenda Mattarella'

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "'È doveroso ascoltare la voce degli studenti’, lo diceva ieri in Aula il presidente Mattarella, oggi quei giovani, quegli studenti, sono scesi in piazza e chiedono di essere ascoltati. La politica deve essere conseguente nelle azioni, oltre che negli applausi".

Lo dice Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e enti locali lasciando il Nazareno.

"L'agenda Mattarella va attuata. I ragazzi chiedono certezze per il loro domani, chiedono una scuola pubblica sicura, che dia a ciascuno le stesse opportunità, chiedono che ognuno di loro possa avere gli strumenti per ridurre le diseguaglianze sociali, chiedono di mettere il Paese nelle condizioni di creare un futuro più giusto, equo e sostenibile -ha aggiunto Boccia-.

Per il Partito democratico la riduzione delle diseguaglianze è la priorità assoluta; per noi è il discrimine in quest'ultimo anno di legislatura e i principi sulla centralità del lavoro, i diritti universali come salute e scuola, la redistribuzione per i più deboli non sono principi negoziabili. I giovani chiedono un futuro migliore e noi saremo lì, a ricordarlo ogni giorno e a batterci per i loro diritti”.