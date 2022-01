Quirinale, Boldrini: Salvini ha fatto giochini, ma non ci stiamo

Roma, 27 gen. (askanews) – “Da noi non c’è stata nessuna rosa perché non ci mettiamo a fare giochini. I nomi si fanno nel momento in cui ci si siede insieme e si fa sul serio. Finora la destra ha avuto un metodo proprio, non condiviso e non ha ottenuto risultati”. Lo afferma Laura Boldrini, Partito Democratico, nel quarto giorno di votazioni per il nuovo presidente della Repubblica.

Draghi salirà al Colle per eliminazione? “Non penso che si possa dire ad eliminazione.

Bisogna avvicinarsi verso la figura ideale. Probabilmente alla fine nessuno sarà contento, succede quando dobbiamo andare incontro gli uni agli altri. Finora però Salvini ha voluto giocarsi una sua partita ma ieri ha capito che non funziona…”, ha aggiunto Boldrini.

“L’elezione del presidente questa volta è molto importante ma poi si deve pensare alla tenuta del governo. Abbiamo delle urgenze. Per questo è un incastro complesso e complicato. Si tratta di trovare una soluzione che possa andare bene per tutti”, ha concluso.