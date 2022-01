Quirinale, Boldrini:scheda bianca,nomi centrodestra non condivisi

Roma, 26 gen. (askanews) – “Anche oggi votiamo scheda bianca. Non mi pare ci siano ancora condizioni per trovare un accordo. I nomi che circolano non sono in grado di unire un ampio schieramento. Siamo in una fase di elaborazione. Non sono questi i nomi su cui trovare accordo. Bisogna trovare figure super partes che non abbiano connotazione politica marcata e i nomi fatti dalla destra sono tutti invece riferibili in quell’area.

Non va bene”. Lo dice Laura Boldrini, esponente del Partito Democratico.