Roma, 24 gen. (askanews) – “Secondo me bisogna continuare con le riforme del Pnrr, non è il momento di cambiare governo, non è il momento di mandare il quarto presidente del Consiglio ai vertici europei. Non è che tutti i paesi sono la Germania, ma ci sarà pure una misura”: così Emma Bonino, di +Europa, nel giorno della prima consultazione per le elezioni del nuovo presidente della Repubblica.