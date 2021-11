Quirinale: Bonino, 'tante donne competenti ma potere maschile non le vuole'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Di donne competenti ce ne sono tante, ma il potere maschile non le vede, e se le vede le nasconde appena può. Non si capisce perché una donna non possa fare il presidente della Repubblica, certo una donna competente, con carattere, ma queste sono cose che andrebbero richieste anche per gli uomini.

Invece gli uomini danno per scontato, e lo hanno fatto per secoli, di avere una prelazione su certi posti chiave”. Lo ha detto la senatrice di +Europa Emma Bonino a Tagadà sul La7.

“Noi – ha aggiunto la leader di Più Europa – non abbiamo ancora mai avuto una presidente donna. Il cammino sta andando avanti, solo che ,secondo il mio carattere, è troppo lento. Non perché io sia un’impetuosa, ma siamo nel 2021.

Lento pede, secondo me, stiamo conquistando terreno. Solo che questo pede – ha concluso Bonino – è davvero un po’ lento”.