Quirinale: Braida (ex Milan) 'Berlusconi persona fantastica, sarebbe una garanzia per l'Italia'

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – "Berlusconi è una persona fantastica, chi lo conosce non può non amarlo. Io non mi occupo di politica e non la seguo più di tanto ma se diventasse presidente della Repubblica mi farebbe enormemente piacere". Lo dice all'Adnkronos l'ex direttore generale del Milan Ariedo Braida in merito alla corsa per il Quirinale di Silvio Berlusconi.

"La sua storia parla per lui, ha avuto successo in tutti i campi nei quali si è cimentato: per il Paese sarebbe una garanzia", aggiunge Braida.