Roma, 18 gen (Adnkronos) – "Se Mattarella decide, ma è difficile perchè ha detto che è stanco, potrebbe essere molto utile. Ma come si fa chiedere un sacrificio estremo? Abbiamo anche la carta Draghi, ci sono diverse possibilità. Io spererei in una grande scelta tutti insieme.

Ma noi siamo per unire, non per i giochetti". Lo ha detto Luigi Brugnaro al festival del Foglio parlando del Quirinale.