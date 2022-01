Quirinale, Bruno Vespa show: “Mi aspettavo tanti voti…”

Roma, 27 gen. (askanews) – È stata una sofferenza. Mi aspettavo tanti voti, invece così pochi. Non mi parlare di Quirinale, è solo una sofferenza”: show di Bruno Vespa davanti a Montecitorio.

“Se non vengo eletto presidente, vado in pensione – ha aggiunto Vespa accerchiato da cronisti e telecamere – torno ad occuparmi di Cogne…”. “Come vedo la situazione? Schermo bianco…speriamo che domani si chiuda. Draghi presidente? Beati voi che lo sapete, io veramente non ho la più pallida idea”.