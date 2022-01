Quirinale, Calenda: Azione-Più Europa oggi votano Marta Cartabia

Milano, 24 gen. (askanews) – “Abbiamo deciso, insieme Azione e Più Europa nell’incontro tra i grandi elettori di non andare sulla scheda bianca e di votare Marta Cartabia perchè ha le carateristiche per essere un ottimo presidente della Repubblica”. Lo ha annunciato Carlo Calenda, leader di Azione, al termine dell’incontro con gli alleati.

Cartabia “è una giurista riconosciuta e un ministro delle Giustizia equilibrata e seria, non è una candidatura di bandiera ma un’offerta al Parlamento perchè può con equilibrio rappresentare tutti gli italiani”, ha aggiunto Calenda, “il nostro è un appello ai parlamentari perchè questa occasione non va persa, non possimao continuare a dare uno spettacolo indecoroso di accordi sotterranei, tatticismi, abbiamo inviato i partiti a incontrarci per parlare di Quirinale, non hanno voluto, non si può andare avanti così, dico alle parlamentari se non votiamo, se non spingiamo su un profilo come quello della Cartabia, se non ora quando? Non voteremo la Cartabia perchè è donna ma perchè ha il profilo perfetto ed è anche donna”.