Roma, 13 dic (Adnkronos) – "Che vuol dire un presidente patriota? Mattarella non è un patriota? E Pertini, come ha detto Letta? Fino a ora i presidenti che sono stati, traditori della patria? Se uno dice Berlusconi è meglio, può dirlo. Ma se dice serve un presidente patriota è insultate verso il presidente della Repubblica in carica".

Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà replicando alle affermazioni di Giorgia Meloni.