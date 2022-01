Quirinale: canale YouTube supera 100mila iscritti e ottiene 'Creator Award argento'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Il canale YouTube della Presidenza della Repubblica ha superato i 100.000 iscritti ed ottiene il Creator Award d’argento di Youtube. “Il Quirinale -spiega Francesca Mortari, direttrice YouTube per il Sud Europa- è senza dubbio un creator ‘speciale’, per questo per noi ha ancora più valore che abbia ottenuto un così importante seguito sulla piattaforma.

Siamo molto orgogliosi di ospitare la Casa degli italiani su YouTube, di contribuire a renderla accessibile a tutti e ad avvicinare sempre di più le persone -in particolare i giovani- alle radici culturali ed istituzionali del nostro Paese".