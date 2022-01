Quirinale, Casini: via il mio nome, Parlamento voti Mattarella

Roma, 29 gen. (askanews) – “Io chiedo a tutti i colleghi, al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità nell’ambito delle istituzioni democratiche, di togliere il mio nome dalla discussione e di chiedere al Presidente Mattarella la disponibilità a continuare il suo mandato nell’interesse dell’Italia”. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini durante una dichiarazione alla Camera nel sesto giorno delle elezioni del nuovo capo dello Stato.

“Credo ne vada della dignità e del decoro delle istituzioni, se il Parlamento non è in grado di decidere non può contribuire alla sua delegittimazione con una serie di inutili votazioni”, conclude Casini.