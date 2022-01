Quirinale: Ceccanti, 'Bianca Scheda? Nel '92 Gr la scovò, era anziana contadina emiliana'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Nel giorno della prima votazione per il Colle in cui la maggioranza dei gruppi sembra orientata alla scheda bianca, Stefano Ceccanti via twitter recupera un aneddoto: "1992. Il giornale radio scovò una anziana contadina della campagna emiliana, la signora Bianca Scheda, 72 anni, che nulla sapeva di politica.

'Ma ha capito signora che la stanno votando alla Presidenza della Repubblica? Mo sorbole, mo cosa mi dice…' rise di gusto donna Bianca. 'Ho sempre fatto la contadina, ma se diventassi veramente presidente della Repubblica due o tre cosine avrei anch’io da dirle a quei signori della politica'".