(Adnkronos) – "De iure condito è altrettanto legittimo rileggere il Presidente in carica: vale la Costituzione scritta e non potrebbe essere altrimenti. Il precedente Napolitano è valido e non si trattò di un'elezione a termine. Il Presidente fu rieletto per l'intero mandato, ma a causa delle sue condizioni di salute il Presidente Napolitano fece capire che avrebbe ricoperto l'incarico fino a quando sarebbe stato in grado di farlo", ha concluso Ceccanti.