Quirinale: Chiara, un blog per far raccontare ingiustizie a ragazze di ogni parte del mondo**

(Adnkronos) – Nel 2020 Chiara Longo, diciotto anni, di Cavallino in provincia di Lecce, ha fondato #PlugInTheWorld (www.plugintheworld.org), un blog in cui le ragazze di tutto il mondo hanno la possibilità di raccontare le loro storie senza temere di essere giudicate, affrontando temi globali o ingiustizie che stanno vivendo nelle loro comunità. Attraverso le pagine del blog Chiara ha denunciato le violazioni dei diritti del popolo ucraino e ha sostenuto concrete forme di solidarietà.

Sin da piccola, negli scout, aveva mostrato grande sensibilità per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la lotta a ogni forma di discriminazione. Ha collaborato con l’associazione Malala Fund, creata dal premio Nobel Malala Yousafzai, per garantire l’istruzione gratuita e di qualità alle ragazze che non hanno la possibilità di andare a scuola per motivi politici e culturali nei loro Paesi.

Chiara fa parte anche dell’organizzazione “Girl Up”, che attraverso informazioni e campagne sostiene l'istruzione, la salute e la sicurezza delle ragazze adolescenti.