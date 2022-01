Quirinale, Cipriani (Fdi): nome Nordio toglie alibi alla sinistra

Roma, 24 gen. (askanews) – “Noi abbiamo una rosa di nomi che abbiamo proposto al centrodestra e ad altri partiti della coalizione. Sono nomi di origine… Diciamo ‘a marchio politico’ e altri che non sono politici, tra questi abbiamo indicato oggi la nostra presidente anche il magistrato Nordio (Carlo, ndr), che ci pare una figura assolutamente autorevole, molto seria e molto apprezzata”: così Luca Cipriani, senatore di Fratelli d’Italia, intercettato fuori da Montecitorio nel giorno della prima votazione per eleggere il nuovo capo dello Stato.

“Il nostro è un contributo a togliere alibi alla sinistra, che ha sempre detto finora che non è disponibile a votare politici di centrodestra. Un atteggiamento che noi non accettiamo. Ma per togliere anche questo alibi il nome aggiunto è quello di un autorevole personalità non politica e quindi assolutamente meritevole del voto di tutto il Parlamento”, ha aggiunto.