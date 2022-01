Quirinale, Ciriani: del Conclave non so nulla, Fdi è su Crosetto

Roma, 26 gen. (askanews) – “Non so nulla di questo conclave con il centrosinistra, per adesso siamo su Crosetto su nostra volontà di non votare scheda bianca. Non è una scelta che ha l’ambizione di portare Crosetto al primo voto a fare il presidente della Repubblica, ma è un segnale che Fratelli d’Italia non è intenzionata a rimanere a guardare, mentre si continua a giocare il gioco della scheda bianca”: così Luca Ciriani, senatore di Fratelli d’Italia, riferendosi alla proposta di votare Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa sotto il governo Berlusconi IV.

“É una scelta di Fratelli d’Italia, che abbiamo comunicato agli alleati, ma è una scelta nostra”, ha sottolineato.

“Diciamo che tutti stanno parlando con tutti, ieri abbiamo dato un segnale molto forte di unità, oggi diamo un segno in più di Fdi”, ha aggiunto.