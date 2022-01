Quirinale, Cirinnà: Casellati? No a nomi con etichetta di partito

Roma, 26 gen. (askanews) – “Nostre proposte? Guardi, a me non piace né il tiro al piccione e nemmeno organizzare un barbecue, nessun nome da impallinare, nessun nome da ‘crociare’. Le nostre proposte sarebbero bruciate e anche l’errore di Salvini di presentare una rosa l’ha dimostrato. Se vogliamo dialogare ci si siede a un tavolo e si trova un nome. Non possiamo pensare che l’Italia non sappia esprimere un nome di un personaggio degno del Quirinale”: così Monica Cirinnà, senatrice del Pd, intercettata fuori dal Quirinale poco prima della terza votazione.

“La Casellati? É la seconda carica dello Stato e merita rispetto, se la regola è nessun personaggio che abbia un’etichetta di partito, anche la Casellati ha un’etichetta di partito”, ha aggiunto.