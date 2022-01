Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Colloquio di venti minuti tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Mario Draghi, al termine della cerimonia al Quirinale per il giuramento del nuovo giudice costituzionale Fillippo Patroni Griffi, mentre alla Camera è in corso il settimo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato, destinato a concludersi con un nulla di fatto.

Nessun particolare per ora sui contenuti dell'incontro.