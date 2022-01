Quirinale, Conte: Casellati? Grande errore e sgarbo istituzionale

Roma, 26 gen. (askanews) – “Ci confronteremo con i nostri amici della colazione e con le altre forze del centrodestra. Aspettiamo a fare valutazioni. La Casellati? Non è un candidato qualsiasi. È una carica istituzionale. Mettere in gioco una carica istituzionale senza una soluzione condivisa sarebbe un grande errore per il centrodestra e un grande sgarbo istituzionale nei confronti della carica istituzionale della presidenza del Senato”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier, Giuseppe Conte.