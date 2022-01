Quirinale, Conte: Draghi a Chigi, per noi risultato raggiunto

Roma, 29 gen. (askanews) – “In questo percorso il Movimento 5 Stelle ha assunto e continuerà a mantenere fino alla fine una posizione chiara e lineare. L’obiettivo primario è affrontare questo passaggio istituzionale molto complesso assicurando la stabilità dell’azione dell’esecutivo. Per noi era fondamentale che questo passaggio non compromettesse la necessità di un’azione di governo forte, decisa, che non si può interrompere per un solo giorno”. Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, aggiungendo: “Questo risultato l’abbiamo conseguito”.

“È stata una trattativa molto complicata. Opzione Mattarella rimane sul tavolo. Giorno dopo giorno questo nominativo cresceva sempre”.