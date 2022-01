Roma, 26 gen. (askanews) – “Vi prego di riportare correttamente la posizione del Movimento. Non possiamo giocare. Nessuno si permetta di dire che il Movimento dica no a Draghi. Il Movimento dice si a Draghi. L’ha detto un anno fa quando il paese era in ginocchio. Oggi che la nave è ancora in tempesta, il Movimento dice sì a Draghi. Anzi rafforza il suo sì perché il paese è ancora in ginocchio”.

A dirlo è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.