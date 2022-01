Quirinale, Conte: io sparito da radar? Non ho fatto inciuci

Roma, 28 gen. (askanews) – “Hanno scritto che ieri sono sparito dai radar per quattro ore. Ho fatto telefonate con i leader, posso rendere conto di tutto: non ho fatto né inciuci né caminetti. Ho messo a disposizione le mie modeste capacità di mediazione per trovare una soluzione”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, parlando fuori da Montecitorio, a proposito di indiscrezioni riportate sui giornali.