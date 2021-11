Quirinale, Conte: serve una figura più rappresentativa possibile

Roma, 30 nov. (askanews) – “Io non ho aperto oggi al dialogo con la destra per quanto riguarda il Quirinale, ho sempre detto sin dall’inizio che andremo a scegliere una persona che rappresenterà e che garantirà l’unità nazionale. Deve essere una persona in cui il più ampio numero di cittadini italiani si possa riconoscere, quindi sarebbe assolutamente sbagliato pensare di non confrontarsi, dialogare con tutti i gruppi che sono nel Parlamento.

Poi questo non significa che si troverà un accordo che si estenderà a tutto l’arco costituzionale e dei gruppi rappresentati in parlamento ma non ho detto nulla di nuovo. Bisogna confrontarsi per provare a trovare la figura di una persona quanto più rappresentativa possibile”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando a margine dell’assemblea di Confartigianato.

“Quindi non è un’apertura al nome del centrodestra, cioè Berlusconi?”, chiede una cronista.

“Io – ha risposto Conte – sono molto trasparente, fermo restando che ci confronteremo anche all’interno del Movimento con i parlamentari che poi hanno la massima responsabilità, perché saranno loro che scriveranno un nome nel segreto dell’urna. Ho già detto che rispetto il leader di Forza Italia ma non è il nostro candidato”.