Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Il fatto che Iv, in qualche passaggio, come sul caso Open, sia stata salvata dal centrodestra e si sia ritrovata in qualche passaggio col centrodestra é un dato oggettivo. C'e' una corrispondenza di amorosi sensi, fra Iv e il centrodestra.

Poi ciascuno si assumera' le proprie responsabilita'". Così il leader del M5S Giuseppe Conte lasciando il Senato.