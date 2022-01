Quirinale: Crippa, sì a odg per voto a positivi, serve intervento Governo**

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Il Movimento 5 stelle voterà a favore degli ordini del giorno presentati alla Camera da Fratelli d'Italia e Forza Italia che chiedono interventi anche del governo per consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena.

Lo ha annunciato il capogruppo alla Camera, Davide Crippa.

"Mi sarei aspettato un ragionamento diverso dal Governo nel dare un parere" invece di rimettersi al'Aula, ha affermato. "È evidente che il tema si tratta di inquadrarlo in un aspetto normativo. Oggi non è consentito per un quarantenato, positivo o meno, di uscire dal proprio domicilio. Pertanto credo sia indispensabile chiarire, e questo è il compito dell'ordine del giorno, assegnando al Governo una riflessione ampia sull'aspetto di carattere sanitario che possa andare a modificare questa normativa, altrimenti tutte le altre sono considerazioni di carattere politico e anche un pochettino strumentale".