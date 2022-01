Quirinale, Cunial: non mi fanno votare, querelo tutti

Roma, 24 gen. (askanews) – Senza Green Pass. Senza vaccino, senza tampone. Sara Cunial non può votare e le viene vietato l’accesso alla Camera. “Abbiamo richiesto l’accesso almeno all’area dei cosiddetti positivi. Ci è stato negato l’accesso, non ci è stata alcuna possibilità di avere una responsabilità scritta da alcuni per questa decisione. Sicuramente quereleremo tutti, chi ci ha negato l’accesso così come il presidente Fico”.

“Siamo in presenza di un abuso – denuncia Cunial – siamo in presenza di una dittatura, non è più concesso a un parlamentare eletto di entrare alla Camera e soprattutto di poter dare il proprio voto per l’elezione del capo dello Stato.

Per tutti gli altri, sia per i sani, per i positivi, per chi ha il Gren Pass, per i vaccinati, il voto è permesso. Tutti tranne che per me. E’ un atto ad personam, gravissimo, che oggi capita a un parlamentare ma domani potrebbe accadere a qualsiasi cittadino”.