Quirinale: Della Vedova, 'accordo su riforme non solo su Colle'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – "Molti leader spiegano in queste ore che servirebbe un accordo complessivo su Quirinale e durata della legislatura: sarebbe bene che l’accordo, nel caso, fosse anche sulle politiche oltre che sulla politica”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

“Durante quest’anno verranno negoziate le modifiche al Patto di stabilità e crescita, una buona occasione anche per il nostro paese. L’Italia infatti – spiega Della Vedova – resta il paese altamente indebitato che era; il debito pandemico ha gonfiato il debito pubblico di tutti i paesi europei (e non solo), ma questo non basterà certo ad azzerare le diversità di vedute sul passato e sul futuro. Per negoziare modifiche che siano utili a noi servono una visione e la capacità di assumere credibilmente impegni di medio lungo periodo su spesa pubblica, riforme e – conclude il segretario di Piu Europa – crescita, come sul Next Generation EU”.