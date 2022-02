Quirinale: Della Vedova, 'sessione parlamentare? Via maestra è sostegno a Draghi'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – "Via maestra da seguire per maggioranza nel dare seguito a invito #Mattarella per costruire l’Italia del futuro, non è, a mio avviso, proporre discussione parlamentare ad hoc, ma sostenere con convinzione leadership Draghi e lavorare su riforme.

A partire da giustizia e concorrenza". Così Benedetto Della Vedova su twitter dopo che questa mattina il Pd ha lanciato la proposta di una sessione parlamentare sui temi sollevati ieri dal presidente Sergio Mattarella nel suo discorso alla Camera.