Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Berlusconi candidato al Quirinale? L'iniziativa sul Presidente della Repubblica dovrebbe partire dal centrodestra ma non è chiaro cosa vogliono fare. Oggi Tajani ha detto Berlusconi non è un candidato, cioè lo sta proteggendo in vista della corsa. Sarà un problema del centrodestra, io non escludo che il rischio è che venga affossato direttamente nel centrodestra".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it'.