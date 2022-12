Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Si svolgerà domani alle 17 l'incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Corpo diplomatico accreditato in Italia, per la presentazione degli auguri di Natale. Il Capo dello Stato si collegherà però dal suo appartamento pr...

(Adnkronos) – Si svolgerà domani alle 17 l'incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Corpo diplomatico accreditato in Italia, per la presentazione degli auguri di Natale. Il Capo dello Stato si collegherà però dal suo appartamento privato del Quirinale in modalità streaming, in quanto ancora positivo al Covid, anche se in buone condizioni di salute.